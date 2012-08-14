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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 18:55 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货刷新10个月低点,因库存膨胀

路透新加坡8月14日电---马来西亚棕榈油期货周二刷新10个月低点,因该国产出改善且出口放缓,引发库存膨胀的担忧.

此外美国近期降雨可能提升大豆产出预估,帮助缓轻全球油籽供应吃紧的担忧,并令亚洲交易的食用油承压.

8月上半月出口数据定于周三公布,交易员避免此前建立多头仓位.

一驻马来西亚的外资交易员称,"明日的出口数据不太可能会良好,8月产出可能攀得更高.2,800马币水准应有支撑."

指标10月棕榈油FCPOc3收盘跌0.5%,报每吨2,858马币(林吉特).该合约稍早触及去年10月18日以来最低2,820马币.

总成交量为31,724口.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油在2,838马币处有支撑.

7月马来西亚棕榈油库存升至2月以来最高,达至近200万吨.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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