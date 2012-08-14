〔马来西亚期市〕棕榈油期货刷新10个月低点,因库存膨胀

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---马来西亚棕榈油期货周二刷新10个月低点,因该国产出改善且出口放缓,引发库存膨胀的担忧.
此外美国近期降雨可能提升大豆产出预估,帮助缓轻全球油籽供应吃紧的担忧,并令亚洲交易的食用油承压.
8月上半月出口数据定于周三公布,交易员避免此前建立多头仓位.
一驻马来西亚的外资交易员称,"明日的出口数据不太可能会良好,8月产出可能攀得更高.2,800马币水准应有支撑."
指标10月棕榈油FCPOc3收盘跌0.5%,报每吨2,858马币(林吉特).该合约稍早触及去年10月18日以来最低2,820马币.
总成交量为31,724口.
路透技术分析师王涛表示,棕榈油在2,838马币处有支撑.
7月马来西亚棕榈油库存升至2月以来最高,达至近200万吨.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。