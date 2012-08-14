〔英国个股〕渣打CEO飞赴纽约,以期与监管机构就伊朗洗钱案调查和解

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦/纽约8月17日电---渣打集团(STAN.L)首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)已飞赴纽约以以期与美国监管机构就该行牵涉伊朗交易的指控进行和解.
冼伯德还准备参加周三举行的一个听证会.美国监管机构已告知渣打银行,该行必需在该听证会上陈述其美国银行业牌照不应被吊销的理由.
渣打银行的一位发言人表示,该行正在等待纽约州金融服务部(DFS)有关听证会形式的通知.DFS尚未公布相关细节.
一位渣打银行的发言人称:"如果合适的话,冼伯德愿意去."
该发言人表示,渣打银行的律师将协助冼伯德的工作.
冼伯德否认了美国监管机构的指控,称不符合制裁规定的总交易金额不到1,400万美元.他还表示,对DFS局长Lawsky突然发难感到"非常的惊讶",并称这些指控"不相适宜".
目前渣打银行面临来自股东的及早和解的压力,而不是去打一场官司.
这位发言人称:"显然我们的股东有担忧.快速和解是理想的方式,但条件需要时可以接受的."(完)
--编译 王洋;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。