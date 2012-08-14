〔英国个股〕渣打CEO飞赴纽约,以期与监管机构就伊朗洗钱案调查和解

路透伦敦/纽约8月17日电---渣打集团(STAN.L)首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)已飞赴纽约以以期与美国监管机构就该行牵涉伊朗交易的指控进行和解.

冼伯德还准备参加周三举行的一个听证会.美国监管机构已告知渣打银行,该行必需在该听证会上陈述其美国银行业牌照不应被吊销的理由.

渣打银行的一位发言人表示,该行正在等待纽约州金融服务部(DFS)有关听证会形式的通知.DFS尚未公布相关细节.

一位渣打银行的发言人称:"如果合适的话,冼伯德愿意去."

该发言人表示,渣打银行的律师将协助冼伯德的工作.

冼伯德否认了美国监管机构的指控,称不符合制裁规定的总交易金额不到1,400万美元.他还表示,对DFS局长Lawsky突然发难感到"非常的惊讶",并称这些指控"不相适宜".

目前渣打银行面临来自股东的及早和解的压力,而不是去打一场官司.

这位发言人称:"显然我们的股东有担忧.快速和解是理想的方式,但条件需要时可以接受的."(完)