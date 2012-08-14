〔欧洲政经〕西班牙首相称,决定是否求助前需更多有关ECB计划的信息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透马德里8月14日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周二表示,在做出向欧盟申请进一步援助以缓解该国融资成本高企的决定之前,他将需要等待欧洲央行详述计划.
继拉霍伊在其暑假期间与该国国王胡安卡洛斯会晤后,一名记者问到,他与国王是否讨论过第二轮援助的可能性.
他说,"在我们知晓欧洲央行将在这件事上做出何种决断前,我们将不会做出决定."(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。