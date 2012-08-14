〔欧洲政经〕西班牙首相称,决定是否求助前需更多有关ECB计划的信息

路透马德里8月14日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周二表示,在做出向欧盟申请进一步援助以缓解该国融资成本高企的决定之前,他将需要等待欧洲央行详述计划.

继拉霍伊在其暑假期间与该国国王胡安卡洛斯会晤后,一名记者问到,他与国王是否讨论过第二轮援助的可能性.

他说,"在我们知晓欧洲央行将在这件事上做出何种决断前,我们将不会做出决定."(完)