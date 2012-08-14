〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走强,现货升水继续攀高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡8月14日电---周二亚洲燃料油市场走坚,即期8/9月价差收在两日高位,现货升水继续走强,因买盘增加.
近月8/9月价差合约将于周三到期,小涨0.13美元至每吨3.38美元.法国石油公司道达尔在交易窗口买入7万吨该合约.
180-cst和380-cst现货升水连续第三日攀高,因现货交易窗口活动改善,有四笔交易达成.
180-cst燃料油升水上涨0.10美元,至每吨较新加坡现货报价高出3.00美元,380-cst燃料油升水上涨0.30美元,至每吨3.00美元.
该地区浮现出一些现货需求.印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标购1.25万吨9月14-18日交付的180-cst燃料油.标购将于8月21日结束,8月23日之前的投标仍有效.
现货市场有一笔180-cst和三笔380-cst交易达成.
Mitsui向Gunvor售出2.9万吨180-cst燃料油,船期为8月31日至9月4日,价格为较新加坡报价每吨高出3.50美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.80 6.00 0.90 667.80
现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.05 5.75 0.88 655.30
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 668.00 5.00 0.75 663.00
380CST船用燃料油升水 6.95 -0.75 -9.74 7.70
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 0.10 3.45 2.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 0.30 11.11 2.70(完)
--编译 田建华;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。