〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差走强,现货升水继续攀高

路透新加坡8月14日电---周二亚洲燃料油市场走坚,即期8/9月价差收在两日高位,现货升水继续走强,因买盘增加.

近月8/9月价差合约将于周三到期,小涨0.13美元至每吨3.38美元.法国石油公司道达尔在交易窗口买入7万吨该合约.

180-cst和380-cst现货升水连续第三日攀高,因现货交易窗口活动改善,有四笔交易达成.

180-cst燃料油升水上涨0.10美元,至每吨较新加坡现货报价高出3.00美元,380-cst燃料油升水上涨0.30美元,至每吨3.00美元.

该地区浮现出一些现货需求.印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标购1.25万吨9月14-18日交付的180-cst燃料油.标购将于8月21日结束,8月23日之前的投标仍有效.

现货市场有一笔180-cst和三笔380-cst交易达成.

Mitsui向Gunvor售出2.9万吨180-cst燃料油,船期为8月31日至9月4日,价格为较新加坡报价每吨高出3.50美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.80 6.00 0.90 667.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.05 5.75 0.88 655.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 668.00 5.00 0.75 663.00

380CST船用燃料油升水 6.95 -0.75 -9.74 7.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 0.10 3.45 2.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 0.30 11.11 2.70(完)