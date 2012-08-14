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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 21:40 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,此前公布的零售销售数据强于预期

路透纽约8月14日电---美国股市周二开盘上涨,此前公布的零售销售数据强于预期,暗示消费支出回暖可能刺激经济增长,而且有助于缓解投资者对经济放缓的担忧.

道琼工业指数.DJI上扬46.61点,或0.35%,至13,216.04点.标准普尔500指数.SPX上涨4.62点,或0.33%,至1,408.73点,Nasdaq指数.IXIC涨10.39点,或0.34%,至3,032.91点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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