〔美国热股〕雅诗兰黛季度获利高于预估,盘初劲扬逾7%

路透8月14日电---雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)周二公布季度获利高于预期,受助于化妆品和护肤产品销售呈双位数增长,帮助抵消了香水和护发产品销售走弱的影响.雅诗兰黛还预计今年营收将进一步成长.