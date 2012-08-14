〔欧元债市〕德债期货下跌,德法GDP和美国零售销售数据超预期带来压力

* 德法GDP和美国零售销售数据均优于预期

* 德债下跌;西班牙和意大利公债收益率小幅下挫

* 有关ECB干预的疑虑料限制德债跌势

路透伦敦8月14日电---德债期货周二下跌,此前数据显示德国和法国第二季经济均避免走入衰退;美国零售销售数据成长亦快于预期.

不过,分析师认为德债未来跌势有限,因对欧洲央行(ECB)最新应对危机的计划仍存疑.

德国第二季国内生产总值(GDP)成长0.3%,法国第二季则为零成长,均高于较为悲观的市场预期.

不过德国ZEW经济景气数据要差于预期,暗示该国或许不太可能在较长期内保持成长.略高于预期的经济成长数据,令部分投资者对上周涨势获利了结.

美国7月零售销售数据成长0.8%,远高于分析师预估,给低风险德债带来冲击.

德债期货FGBLc1日内下跌72个跳动点,报142.46.指标10年期德债收益率DE10YT=TWEB上涨6.5个基点,报1.467%.

欧洲股市收高.[.EUCN]

"今日的数据绝对是为风险人气起到支撑作用的."Nordea首席分析师Niels From表示.

不过他补充称,只要市场还不确定如果具体条件允许,欧洲央行将在何时以及如何重拾买债计划,德债可能很难突破近期波动区间.

两年期西班牙公债上涨在近期遇阻,因部分投资者怀疑如果借贷成本下降后,该国是否会寻求救助.

两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB下跌5个基点,报4.2%,上周水准为不到3.5%.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌12个基点,报6.78%,但交易商警告称成交量较低.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下跌5个基点,报5.85%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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