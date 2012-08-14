〔英国债市〕英债因美国零售销售数据强劲降至五日低位,但跌幅不及德债

路透伦敦8月14日电---英国公债期货周二跌至五日低位,追随美国公债跌势,之前美国零售销售实现四个月来首次上升,表明该国第三季经济有可能增长.

不过,英债跌幅要远低于德债.日内稍早公布的英国7月消费者物价指数(CPI)意外上涨并未影响市场,投资者转而关注德国经济成长放缓幅度低于预期.

"市场应在关注主要市场间可能出现的经济背离现象."花旗利率分析师Jamie Searle称.

9月英债期货FLGU2收低37个跳动点,报120.57,为8月9日迄今最低,但可比德债期货FGBLU2跌幅达到75个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR上涨5个基点,报1.61%,但较可比德债收益率EU10YT=RR利差日内收窄约3个基点,报13.7个基点.

英国债务管理局(DMO)在伦敦奥运会过后重新投入工作,周四将标售15亿英镑、到期日在2034年的公债,随后是8月21日将标售的12.5亿英镑规模2029年到期以及8月23日标售37.5亿英镑2018年到期的债券.

然而Searle表示,周四标售公债给较长期英债带来压力,整体上看,英国央行为期四个月的500亿英镑(790亿美元)公债购买计划仍支撑市场.

上周英国央行总裁金恩表示,没有推出更多购买行动的迫切需求,但多数分析师仍预计11月时将有进一步购债活动.

英国央行周三将公布8月货币政策委员会(MPC)会议以及投票记录.届时投资者将得知其它央行官员是否同意金恩的观点.

周三0830GMT英国将公布7月请领失业金人数和第二季失业率,预计后者将持稳在8.1%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>