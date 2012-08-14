〔纽约期市〕可可期货向九个月高位回升,原糖期货连跌11日至七周低点

路透纽约/伦敦8月14日电---可可期货周二上涨,向九个月高位回升,因基金押注厄尔尼诺气候将在今年稍晚限制产量,价格料进一步上涨,故而买入.周一时可可曾大幅下挫.

原糖期货尾盘改变走势,最终连续第11个交易日收低,并录得七周低点.期糖盘中多数时间上涨,但由于缺乏需求而转为下跌.咖啡期货跌至多周低位.

投机客在市场的多头仓位,反映出人们担心厄尔尼诺气候将在今年稍晚发展并损及作物前景.

"投机性多头仓位的规模非常大,这是去年3月科特迪瓦内战以来的最高水准,"一位欧洲大宗商品分析师表示."市场担心西非天气,以及这种情况是否会对下一主要作物产生影响."

ICE-12月可可期货CCc2收高42美元,或1.8%,报每吨2,441美元,今日为内移日,仍低于周一的九个月高位2,501美元.

伦敦12月可可期货LCCc2攀升26英镑,或1.6%,收报每吨1,650英镑,上周五触及1,678英镑,为11月来的最高水平.

ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.07美分,或0.3%,报每磅20.32美分,为6月25日以来最低.

交易员表示,价格下跌预计会带动实货市场的需求,进口商将补充库存.

伦敦10月白糖期货LSUc1下跌1.70美元,报每吨572.30美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌1.05美分或0.6%,报每磅1.66美元,此为6月25日来的最低收位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌49美元,或2.3%,报每吨2,093美元,这是7月17日迄今最低水准.交易员指出投资者将9月合约展期至11月合约带来压力.(完)