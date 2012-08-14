〔芝加哥期市〕CBOT大豆表现不一,11月合约因获利了结和天气改善下跌

路透8月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌互现,盘中交投震荡.交易商称,交投最为活跃的11月合约SX2因获利了结和美国中西部作物天气改善而下跌.

美国作物种植带下周降温和天气更为潮湿将令玉米和大豆受旱情影响进一步恶化的情况放缓.不过最新的午间气象预报取消了部分降雨预告.

近月大豆合约受到多头月度压榨数据的提振.全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布,7月美国大豆压榨量在1.3738亿蒲式耳,高于预估均值的1.325亿蒲式耳.

在午间到期前,8月大豆期货SQ2因空头回补大涨,并收高23-3/4美分,报每蒲式耳16.80美元.交易日开始前,未平仓量下降到280口.

美国农业部(USDA)周一称,30%的美国大豆作物评级在优到良,高于前周的29%.

大豆生长速度仍高于常规水平.USDA称,截至8月12日,83%的作物已经进入结荚期,高于五年均值的70%.

11月大豆期货SX2下跌2-3/4美分,报15.98美元.

8月豆粕合约SMQ2收升4.5美元,收报每短吨530.8美元.

8月豆油合约BOQ2下跌0.12美分,报每磅52.83美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为130,979口,豆粕期货为64,461口,豆油期货为75,992口.

以下为CBOT农产品期货在2019GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 779.75 -3.00 -0.4% 20.6%

CBOT大豆Sc1 1680.00 23.75 1.4% 40.2%

CBOT豆粕SMc1 530.80 4.50 0.9% 71.6%

CBOT豆油BOc1 52.83 -0.12 -0.2% 1.4%

CBOT小麦Wc1 839.75 -17.00 -2.0% 28.6%

CBOT稻米RRc1 1529.00 -36.50 -2.3% 4.7%

EU小麦BL2H0 255.75 -1.50 -0.6% 26.3%

NYMEX原油期货CLc1 93.39 0.66 0.7% -5.5%

道琼工业指数.DJI 13,172 3 0.0% 7.8%

现货金XAU= 1599.56 -9.98 -0.6% 2.3%

欧元/美元EUR= 1.2322 -0.0007 -0.1% -4.8%

美元指数.DXY 82.5150 0.0800 0.1% 2.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 750 -14 -1.8% -56.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.

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