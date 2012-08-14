〔国际油市〕布兰特原油期货收在三个月高位,因美国数据和刺激举措希望

* 美国原油库存料下降,因进口减少

* 向好的美国零售销售数据,以及刺激举措希望推高油价

* 欧元区GDP萎缩0.2%

* API将于1830 GMT公布库存数据

路透纽约8月14日电---布兰特原油期价周二收在三个月新高,因强劲的美国零售销售数据、北海原油供应收紧以及有关央行将推刺激政策的臆测盖过了欧元区GDP数据的影响.

美国原油期货收涨近1%,因数据显示,美国7月零售销售四个月来首次增长,且生产者价格指数升幅为五个月来最大,两者均为对油价有支撑作用的信号.

"我认为零售销售数据强劲以及股市上扬提振了需求预期,"Oil Outlooks LLC的总裁Carl Larry表示.

今日稍后,美国石油协会(API)将公布库存数据.根据路透调查,分析师预计,截至8月10日当周原油库存减少170万桶.

9月布兰特原油期货LCOc1上扬0.43美元,报每桶114.03美元,之前经历了长时间的震荡走势,在平盘上下拉锯.这是自5月3日以来的最高结算价.日高为114.30美元,低于周一触及的峰值,以及三个月盘中高位115.11美元.

该合约本月迄今上扬近8美元,推高14日相对强弱指标接近73,该指标暗示布兰特原油合约已超买.9月布兰特原油期货合约周四将到期,投资者持谨慎态度.

美国9月原油期货CLc1上扬0.70美元,结算价报每桶93.43美元,日高为93.92美元,不及周一触及的高位94.14美元.

"市场涨势看似过度,这是价格未能触及周一高位的原因,且在库存数据公布前,有一定的谨慎情绪,"俄勒冈州Excel Futures的总裁Mark Waggoner表示.

布兰特原油较美国原油期货溢价CL-LCO1=R小跌0.27美元,收报每桶20.60美元,周一为20.87美元.

成交不旺,根据路透数据,布兰特和美国原油成交量均较30日均值低约20%.

市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将在下月的讲话中宣布推出新一轮购债计划以支撑经济.这一直为油价提供支撑.

数据显示,欧元区经济第二季萎缩0.2%.德国经济成长0.3%,略高于预期.

分析师称,经济转弱是否会导致德国支持援助欧元区其他国家的意愿减弱仍是个大问题.

市场密切关注将于周三上午公布的能源资料协会(EIA)库存数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 93.43 0.70 0.8% 92.56 93.92 181,940 280,268

10月原油 93.74 0.71 0.8% 92.86 94.23 69,694 94,566

9月RBOB汽油 3.0014 0.0107 0.4% 2.9707 3.0113 29,498 55,807

10月RBOB汽油 2.8198 0.0077 0.3% 2.7971 2.8300 26,823 37,093

9月取暖油 3.0346 0.0163 0.5% 3.0133 3.045 29,013 53,939

10月取暖油 3.0448 0.0142 0.5% 3.0260 3.0554 14,445 29,772

ICE合约

9月布兰特 114.03 0.43 0.4% 113.22 114.30 102,174 146,511

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 428,785 579,642 534,823 1,459,414 -114,118

汽油 85,083 131,917 134,014 270,689 2,376

取暖油 70,053 148,943 137,011 321,251 -219 (完)