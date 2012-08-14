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市场报道 | 2012年 8月 15日 星期三 04:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.02%,Nasdaq指数下跌0.18%

路透纽约8月14日电---美国股市周二收盘变动不大,盘中交投清淡,标准普尔500指数在过去八个交易日中有七天收高,投资者称市场显露疲态.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高2.71点,或0.02%,至13,172.14点;标准普尔500指数.SPX微跌0.18点,或0.01%,至1,403.93点.Nasdaq指数.IXIC下挫5.54点,或0.18%,至3,016.98点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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