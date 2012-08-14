〔金属期市〕期铜小涨,因美国数据令人鼓舞

* 期铜结束四日连跌收涨

* 中国库存接近创纪录的100万吨-分析师

* 在美联储主席贝南克发表讲话,和欧洲央行刺激计划出台前,成交不旺

路透纽约/伦敦8月14日电---期铜周二结束四日连跌小幅收涨,因美国零售销售数据强于预期,且德法两国经济成长数据令人鼓舞,抵销了对欧元区整体经济体质的担忧.

但涨幅受限,因美国经济暂时改善的迹象导致对美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措的预期降温,美元因此走强.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,416美元,周一收报7,395美元,从盘中低位7,366美元反弹,此为逾一周最低.

铜价自5月初以来已累计下跌约12%,在过去三周陷于7,300-7,600美元的区间内,且在欧洲假期期间,成交清淡.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2微升0.16%,结算价报每磅3.359美元,在上午稍早的交易中脱离日高3.38美元后,多数时间呈区间走势.

美国股市的表现也为铜价提供支撑.

市场成交清淡,交易商称,因目前正值北美夏季假期,且在美联储主席贝南克下月在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表讲话前投资者持观望态度.

即便周二公布的数据乐观,投资者仍寄望于美联储将推出购买公债的第三轮量化宽松计划以支撑经济.美联储将于9月12-13日举行下次政策会议.

市场还在等待欧洲央行公布其购债计划细节.

而且市场预计,在两度降息后,中国央行将加大力度,对经济放缓作出回应.刺激举措可能包括推出更多基础建设项目,这将增加对基本金属和能源的需求.

这可能令市场压力有所缓解.渣打银行之前谨慎表示,中国铜需求仍然不旺,且保税区库存再度接近100万吨的创纪录水平.

铝价再度承压,因交易所库存攀升,以及生产商,尤其是中国的生产商将减产以消除部分过剩供应的希望落空,这打压价格.

LME三个月期铝CMAL3收报每吨1,856美元,周一收报1,857美元.

LME铝库存<0#MALSTX-LOC>增加29,000吨,至490万吨,为6月初以来最高水平.

三个月期铅CMPB3收报每吨1,855美元,周一收报每吨1,857美元.

三个月期锌CMZN3持平在每吨1,819美元.三个月期锡CMSN3收报每吨18,275美元,周一收盘价为17,700美元.

以下为1943 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 334.75 -0.60 -0.18 343.60 -2.58

LME期铝 1856.00 -11.00 -0.59 2020.00 -8.12

LME期铜 7415.00 20.00 +0.27 7600.00 -2.43

LME期铅 1854.50 -12.50 -0.67 2035.00 -8.87

LME期镍 15465.00 90.00 +0.59 18710.00 -17.34

LME期锡 18275.00 575.00 +3.25 19200.00 -4.82

LME期锌 1818.00 -1.00 -0.05 1845.00 -1.46

上海期铝 15395.00 -5.00 -0.03 15845.00 -2.84

上海期铜 54790.00 170.00 +0.31 55360.00 -1.03

上海期锌 14640.00 50.00 +0.34 14795.00 -1.05

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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