〔加拿大股市〕小幅上扬,因美国零售销售增长

路透多伦多8月14日电---加拿大主要股指周二小幅收涨,受助于金融和能源股涨势,因美国零售销售增长可能预示着加拿大最大贸易伙伴美国经济将会出现全面增长.

此番升势使该指数接近过去数月区间11,300-11,900的顶部.但基金经理对该指数能否在8月突破该区间看法不一.