〔加拿大股市〕小幅上扬,因美国零售销售增长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多8月14日电---加拿大主要股指周二小幅收涨,受助于金融和能源股涨势,因美国零售销售增长可能预示着加拿大最大贸易伙伴美国经济将会出现全面增长.
此番升势使该指数接近过去数月区间11,300-11,900的顶部.但基金经理对该指数能否在8月突破该区间看法不一.
安大略省Canaccord Wealth Management的高级合伙人Peter Chandler表示,欧元区问题悬而未决,中国经济放缓缺乏前景不明,以及美国即将进行大选都是加拿大投资者保持谨慎的原因.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高15.28点,或0.13%,报11,853.61点.自5月初以来,仅有一次收在11,900点之上.
10大类股中六类上扬,金融对股指贡献最大.能源股也上扬.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。