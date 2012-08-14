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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.59 -0.18 -0.35 1858395

搜狐 (SOHU.O) 39.03 -0.09 -0.23 318314

网易 (NTES.O) 56.03 +0.61 +1.10 852038

百度 (BIDU.O) 130.46 -0.33 -0.25 2408591

亚信科技 ASIA.O 11.65 +0.22 +1.92 173525

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 +0.09 +0.63 1669667

联电 (UMC.N) 2.14 -0.05 -2.28 340858

日月光 (ASX.N) 4.15 +0.04 +0.97 99288

矽品精密 (SPIL.O) 5.54 -0.04 -0.63 501466

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.01 +0.95 26550

友达 (AUO.N) 3.01 +0.03 +1.01 152875

中华电信 (CHT.N) 30.21 +0.11 +0.37 27434

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.08 -0.35 -0.84 765904

香港

中国移动 (CHL.N) 59.30 +1.05 +1.80 284995

中国联通 (CHU.N) 16.24 +0.25 +1.56 126666

中国电信 (CHA.N) 53.56 +0.73 +1.38 17806

中芯国际 (SMI.N) 1.75 -0.02 -1.13 23525

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.80 -0.05 -1.30 1168

(完)

--整理 徐文焰

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