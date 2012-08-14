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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 06:17 BJT

全球外汇市场8月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第二季薪资价格指数

0830 - 英国央行公布8月1-2日政策会议记录

0830 - 英国7月请领失业金人数

0830 - 英国6月失业率

1100 - 美国一周抵押贷款指数

1230 - 美国7月消费者物价指数(CPI)

1230 - 美国7月实质所得

1230 - 美国纽约联邦储备银行8月制造业指数

1300 - 美国6月资本流动/外资购买美国公债

1315 - 美国7月工业生产与产能利用率

1400 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)8月房屋市场指数

-- - 美国克里夫兰联邦储备银行7月CPI

2350 - 日本8月5-11日资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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