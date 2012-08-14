〔全球航运〕波罗的海运价指数进一步下滑,船只供给过剩

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二进一步下滑,因船只供给过剩.
波罗的海乾散货运价指数下跌14点或1.83%,至750点.
"干散货费率再次下滑...主要缘于当前船只供给过剩."富国银行在给客户的报告中称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑11点或0.95%至1,147点.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.日均获利下滑173美元至3,590美元,今年累计下滑近87%.
铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一,一经纪商称铁矿石的价格走势依旧是干散货运费的一个关键因素.
船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.
波罗的海巴拿马型运价指数.BPNI下滑1点至803点.日均获利下滑11美元至6,395.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利分别降至7,416和9,046美元.(完)
--编译 孙茉莉;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。