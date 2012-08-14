〔全球航运〕波罗的海运价指数进一步下滑,船只供给过剩

路透8月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二进一步下滑,因船只供给过剩.

波罗的海乾散货运价指数下跌14点或1.83%,至750点.

"干散货费率再次下滑...主要缘于当前船只供给过剩."富国银行在给客户的报告中称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑11点或0.95%至1,147点.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.日均获利下滑173美元至3,590美元,今年累计下滑近87%.

铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一,一经纪商称铁矿石的价格走势依旧是干散货运费的一个关键因素.

船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.

波罗的海巴拿马型运价指数.BPNI下滑1点至803点.日均获利下滑11美元至6,395.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利分别降至7,416和9,046美元.(完)