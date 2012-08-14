澳新经济指标预测--8月15日-8月22日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月15日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +3.7%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.8% +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%
8月16日(四)
0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%
产出物价 -- -0.1%
8月17日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月20日(一)
暂无重要经济数据.
8月21日(二)
暂无重要经济数据.
8月22日(三)
暂无重要经济数据. (完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。