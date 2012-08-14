〔美国金融〕渣打银行同意以3.4亿美元了结伊朗相关交易指控

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 渣打银行同意与纽约监管当局达成和解
* 详细条款预计在短期内达成--渣打
路透纽约8月14日电---英国渣打银行(STAN.L)同意支付3.4亿美元,与纽约监管机构就其隐瞒与伊朗相关交易的指控达成和解.
美国对一家英国银行展开调查,而且纽约州金融局局长Benjamin Lawsky在美国联邦机构之外采取独立行动,在英美之间引发争议.和解消息让这一持续了一周的争论落幕.
和解结果也是渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)飞赴纽约主掌谈判之后取得的.而在不到24小时之前,渣打银行还计划在听证会上为自己辩解.
Lawsky在8月6日表示,渣打银行隐瞒与伊朗有关联的2,500亿美元交易,违反了美国制裁行动,并称该银行为"流氓机构".
他还命令渣打周三出席听证会,陈述为什么不能撤消其在纽约开展业务的执照.Lawsky在周二的声明中表示,该听证会已经推迟.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。