〔美国金融〕渣打银行同意以3.4亿美元了结伊朗相关交易指控

* 渣打银行同意与纽约监管当局达成和解

* 详细条款预计在短期内达成--渣打

路透纽约8月14日电---英国渣打银行(STAN.L)同意支付3.4亿美元,与纽约监管机构就其隐瞒与伊朗相关交易的指控达成和解.

美国对一家英国银行展开调查,而且纽约州金融局局长Benjamin Lawsky在美国联邦机构之外采取独立行动,在英美之间引发争议.和解消息让这一持续了一周的争论落幕.

和解结果也是渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)飞赴纽约主掌谈判之后取得的.而在不到24小时之前,渣打银行还计划在听证会上为自己辩解.

Lawsky在8月6日表示,渣打银行隐瞒与伊朗有关联的2,500亿美元交易,违反了美国制裁行动,并称该银行为"流氓机构".

他还命令渣打周三出席听证会,陈述为什么不能撤消其在纽约开展业务的执照.Lawsky在周二的声明中表示,该听证会已经推迟.