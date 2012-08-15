〔澳洲数据〕8月WESTPAC-MI消费者信心指数下降2.5%至96.6

路透悉尼8月15日电---周三公布的调查结果显示,8月澳洲消费者信心指数下降,因家庭担忧经济前景及其财务状况,尽管一系列经济数据良好、利率降低和政府派发资金.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute公布的对1,200名受访者进行的调查结果显示,8月消费者信心指数下降2.5%至96.6,7月为上升3.7%.该指数仍较去年同期高7.8%.