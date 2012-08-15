〔澳洲数据〕8月WESTPAC-MI消费者信心指数下降2.5%至96.6

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透悉尼8月15日电---周三公布的调查结果显示,8月澳洲消费者信心指数下降,因家庭担忧经济前景及其财务状况,尽管一系列经济数据良好、利率降低和政府派发资金.
Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute公布的对1,200名受访者进行的调查结果显示,8月消费者信心指数下降2.5%至96.6,7月为上升3.7%.该指数仍较去年同期高7.8%.
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。