日韩经济指标预测--8月15日-8月22日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透8月15日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月15日(三)
2300 韩国失业率 7月 -- 3.2%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 4,481
外资投资日本股市(亿日圆) -- -825
8月16日(四)
暂无重要经济数据
8月17日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月20日(一)
暂无重要经济数据.
8月21日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 7月 -- -2.3%
进口(较上年同期) -- -2.2%
贸易收支(亿日圆) -- 顺差617
8月22日(二)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。