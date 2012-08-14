《综述》欧元区第二季经济萎缩,德国经济虽增长也于事无补

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 欧元区第二季经济萎缩0.2%
* 德国第二季经济增长0.3%
* 法国连续第三季陷于停滞
* 德国前瞻指标大幅下滑
路透布鲁塞尔/柏林8月14日电---饱受债务问题打击的欧元区经济继第一季趋于停顿后,第二季陷入萎缩,即使德国经济增长也于事无补,分析师称德国的增长力道恐怕很快也会消散.
数据显示,欧元区第二季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.2%,较上年同期下滑0.4%.[ID:nSB1725034]德国第二季经季节调整GDP初值为较前季升0.3%[ID:nSB1724498],虽略好于预期,但前瞻性指标ZEW经济景气判断指数连续第四个月下滑,甚至低于路透调查中分析师最低的估值.[ID:nSB1725054]
分析师称最坏的情况可能来临,即便是欧洲最大的经济可能终归也难逃厄运,除非能拿出果断措施来解决区内债务危机.
"增长虽相当稳健,但这恐怕是一段时期之内来自德国最后的正面消息,"德国商业银行的Joerg Kraemer说道."今年夏季的德国经济可能已经萎缩.虽基本面仍处于良好的结构形态,但难以摆脱欧元区经济衰退的影响,而且全球经济亦降温."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。