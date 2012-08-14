《综述》欧元区第二季经济萎缩,德国经济虽增长也于事无补

* 欧元区第二季经济萎缩0.2%

* 德国第二季经济增长0.3%

* 法国连续第三季陷于停滞

* 德国前瞻指标大幅下滑

路透布鲁塞尔/柏林8月14日电---饱受债务问题打击的欧元区经济继第一季趋于停顿后,第二季陷入萎缩,即使德国经济增长也于事无补,分析师称德国的增长力道恐怕很快也会消散.

数据显示,欧元区第二季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.2%,较上年同期下滑0.4%.[ID:nSB1725034]德国第二季经季节调整GDP初值为较前季升0.3%[ID:nSB1724498],虽略好于预期,但前瞻性指标ZEW经济景气判断指数连续第四个月下滑,甚至低于路透调查中分析师最低的估值.[ID:nSB1725054]

分析师称最坏的情况可能来临,即便是欧洲最大的经济可能终归也难逃厄运,除非能拿出果断措施来解决区内债务危机.

"增长虽相当稳健,但这恐怕是一段时期之内来自德国最后的正面消息,"德国商业银行的Joerg Kraemer说道."今年夏季的德国经济可能已经萎缩.虽基本面仍处于良好的结构形态,但难以摆脱欧元区经济衰退的影响,而且全球经济亦降温."