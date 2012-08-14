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市场报道 | 2012年 8月 15日 星期三 06:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元低开,但区间整理行情主导市场

2228GMT

* 欧元区经济数据疲弱,但好于一些分析师的预估

* 美国零售销售数据强劲,促使美债收益率(殖利率)上升

* 总体来看,数据导致投资者在伦敦时段高位1.2386附近持续卖出欧元

* 周五低位1.2241和卖单所在水准1.2400料分别为首道支撑位和阻力位

* 亚洲时段,支撑位和阻力位看来都比较安全.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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