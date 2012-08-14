《综述》美国7月零售销售增长,预示第三季经济成长趋于强劲

* 7月零售销售较前月增加0.8%

* 7月PPI较前月上升0.3%

* 7月NFIB小企业信心指数下滑至91.2

* 6月企业销售下降1.1%

路透华盛顿8月14日电---美国7月零售销售增长,为四个月来首见,得益于从轿车到电子产品等众多商品需求攀升,预示消费者支出有望刺激美国第三季经济成长加速.

美国商务部周二公布的数据显示,7月零售销售较前月增加0.8%,为2月份以来最高升幅,且远高于分析师预估的增加0.3%.[ID:nEAPAE0EB4]

劳工部公布,尽管能源价格下滑,7月生产者物价指数(PPI)较前月仍上升0.3%,增幅为五个月来最大.[ID:nEAPAE0E34]

零售销售普遍扩张,令外界愈加相信,第二季美国经济增长放缓只是暂时现象.

"美国消费者开始发威,"意大利裕信银行(UniCredit)驻纽约分析师Harm Bandholz指出.