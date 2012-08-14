《综述》美国7月零售销售增长,预示第三季经济成长趋于强劲

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 7月零售销售较前月增加0.8%
* 7月PPI较前月上升0.3%
* 7月NFIB小企业信心指数下滑至91.2
* 6月企业销售下降1.1%
路透华盛顿8月14日电---美国7月零售销售增长,为四个月来首见,得益于从轿车到电子产品等众多商品需求攀升,预示消费者支出有望刺激美国第三季经济成长加速.
美国商务部周二公布的数据显示,7月零售销售较前月增加0.8%,为2月份以来最高升幅,且远高于分析师预估的增加0.3%.[ID:nEAPAE0EB4]
劳工部公布,尽管能源价格下滑,7月生产者物价指数(PPI)较前月仍上升0.3%,增幅为五个月来最大.[ID:nEAPAE0E34]
零售销售普遍扩张,令外界愈加相信,第二季美国经济增长放缓只是暂时现象.
"美国消费者开始发威,"意大利裕信银行(UniCredit)驻纽约分析师Harm Bandholz指出.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。