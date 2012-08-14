版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 07:08 BJT

〔澳股业绩〕澳洲联邦银行下半年现金获利为35.4亿澳元,符合市场预估

路透悉尼8月15日电---澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)表示,其下半年现金获利为35.4亿澳元(37.2亿美元),大致持平.

该行上年同期获利为35亿澳元,分析师此前预估其下半年获利亦为35亿澳元.

扣除一次性项目和非现金会计项目的现金获利情况受到投资者的密切关注.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐