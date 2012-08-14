〔澳股业绩〕澳洲联邦银行下半年现金获利为35.4亿澳元,符合市场预估

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼8月15日电---澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)表示,其下半年现金获利为35.4亿澳元(37.2亿美元),大致持平.
该行上年同期获利为35亿澳元,分析师此前预估其下半年获利亦为35亿澳元.
扣除一次性项目和非现金会计项目的现金获利情况受到投资者的密切关注.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。