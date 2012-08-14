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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 07:09 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在79.00附近聚集大量阻力

2239GMT

* 美国公债收益率(殖利率)上升,受零售销售数据支撑

* 美元/日圆在78.94附近停滞,此乃6月-8月跌势的38.2%回档位和一目均衡基准线

* 云区底部在79.14下方,200日移动均线切入位在79.18

* 日线动能指标正面

* 78.50附近的买盘料为首道支撑位.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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