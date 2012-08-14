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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 07:18 BJT

〔东京汇市〕美元受到美国强劲经济数据提振,料进一步走高

* 美国零售销售数据强于预期,推动公债收益率急升

* 美元上涨,空仓减少料推动美元进一步上扬

* 英国央行会议纪录和美国工业生产数据即将公布

路透悉尼8月15日电---美元兑日圆在周三亚洲交易早盘徘徊在一个月高位附近,美国零售销售数据强于预期打击美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施的言论,随后美元兑日圆突破窄幅交投区间.

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