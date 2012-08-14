〔东京汇市〕美元受到美国强劲经济数据提振,料进一步走高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 美国零售销售数据强于预期,推动公债收益率急升
* 美元上涨,空仓减少料推动美元进一步上扬
* 英国央行会议纪录和美国工业生产数据即将公布
路透悉尼8月15日电---美元兑日圆在周三亚洲交易早盘徘徊在一个月高位附近,美国零售销售数据强于预期打击美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施的言论,随后美元兑日圆突破窄幅交投区间.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。