〔货币市场〕美国四周期国库券标售得标利率达六个月高点,因供应增加

路透纽约/伦敦8月14日电---美国财政部周二标售的四周期国库券得标利率创下六个月来最高,一些人预期由于国库券供应增加,得标利率将继续攀升.

财政部标售400亿美元四周期国库券得标利率为0.11%,为自2月14日以来的最高水平.财政部同日还标售了250亿美元15天期现金管理票据,得标利率亦为0.11%.

"国库券收益率在未来数月料将承受上升压力,因为供应预计会进一步增加."太平洋投资管理公司(PIMCO)投资组合经理Anthony Crescenzi表示.

公开市场中一个月期国库券US1MT=RR收益率上周触及一年多高点0.099%,周二报0.091%.

与此同时在欧洲,使用西班牙公债为担保品的融资成本上升,可能会令该国银行业更加依赖欧洲央行(ECB)获得现金,即便此类借贷规模上个月已经触及纪录高位.

被银行间融资市场拒之门外,而且今年以来存款规模稳步下降,使得西班牙银行业者除了向欧洲央行伸手外,没有什么其他的融资选择.目前该国银行业来自欧洲央行的借款规模约为年初时的三倍.

据欧洲央行数据,截至6月底,西班牙银行业通过LCH等中央对手清算所(central counterparty clearer)进行的回购交易规模为463亿欧元,较年初时减少200多亿欧元.

而意大利银行业通过中央对手清算所进行的回购交易在2012年有所增加,目前为1,130亿欧元,为2010年中期以来的第二高水平,表明其在市场中的融资情况较好.

"意大利银行业者本身的融资难度小一些,"Rabobank利率策略师Lyn Graham-Taylor表示,"意大利的问题在于国家层面,因此与问题集中在银行业本身的西班牙相比,意大利的银行在市场融资更容易些."

不过,意大利银行业今年从欧洲央行借入的资金也已增加近750亿欧元.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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