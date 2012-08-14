《中国报摘》--中国证券报8月15日

* 头版头条:

--停牌一个月的中集集团(000039.SZ)200039.SZ公告称,拟将已发行的B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易,若此方案能顺利实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.

* 其他:

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)发布澄清公告称,网上传播的该公司"海外投资巨亏"、"高管出事"、"公司裁员减薪"、"里昂证券员工大规模流失"传闻均与实际情况不符.

--消息人士透露,11家券商日前正式递交转融通业务试点方案,预计转融通最快本周推出,下周就开始运行.

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)此前公告称,配股融资方案延期,该行行长马蔚华表示,配股延期不会对招行的资本充足率达标、业务经营造成太大影响.

--中国央行上海总部公布的数据显示,7月上海市个人住房贷款增长趋缓.其中,新增本外币个人住房贷款18.1亿元,环比少增10.4亿元,同比多增2.2亿元。

--浦发银行(600000.SS)公布半年报,今年上半年实现净利润171.93亿元人民币,同比增长33.49%.

--中国医药(600056.SS)、天方药业600253.SS公告资产重组方案,中国医药将换股吸收合并天方药业,之后将向控股股东通用技术集团发行股份购买未上市医药资产.(完)

--整理 边竞; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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