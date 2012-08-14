《中国报摘》--中国证券报8月15日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--停牌一个月的中集集团(000039.SZ)200039.SZ公告称,拟将已发行的B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易,若此方案能顺利实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.
* 其他:
--中信证券(600030.SS)(6030.HK)发布澄清公告称,网上传播的该公司"海外投资巨亏"、"高管出事"、"公司裁员减薪"、"里昂证券员工大规模流失"传闻均与实际情况不符.
--消息人士透露,11家券商日前正式递交转融通业务试点方案,预计转融通最快本周推出,下周就开始运行.
--招商银行(600036.SS)(3968.HK)此前公告称,配股融资方案延期,该行行长马蔚华表示,配股延期不会对招行的资本充足率达标、业务经营造成太大影响.
--中国央行上海总部公布的数据显示,7月上海市个人住房贷款增长趋缓.其中,新增本外币个人住房贷款18.1亿元,环比少增10.4亿元,同比多增2.2亿元。
--浦发银行(600000.SS)公布半年报,今年上半年实现净利润171.93亿元人民币,同比增长33.49%.
--中国医药(600056.SS)、天方药业600253.SS公告资产重组方案,中国医药将换股吸收合并天方药业,之后将向控股股东通用技术集团发行股份购买未上市医药资产.(完)
--整理 边竞; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。