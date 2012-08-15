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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--8月16日****

路透8月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月16日(四)

0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%

0830 英国零售销售(较前月) 7月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.4% +1.6%

扣除燃油的零售销售(较前月) 7月 -0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.2%

0900 欧元区HICP(较前月) 7月终值 -0.5% -0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.7% +0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.8%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负42.5

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 75.7 76.0

建筑许可年率(万户) 77.0 76.0

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月11日当周 36.5 36.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.825

续请失业金人数(万人) 8月4日当周 330 333.2

1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负5.0 负12.9

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 7月 -- 0.94

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%

产出物价 -- -0.1%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月15日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 8月 96.6 --

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +1.0% +0.8%

(较上年同期) +3.7% --

0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -8.8% --

进口(较上年同期) -5.4% --

贸易收支(亿美元) 顺差28亿 --

0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少0.59 增加0.6

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 8月 0-9-0 0-9-0

量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 9-0 9-0

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 8.0% 8.1%

1100 美国抵押贷款指数 8月10日当周 886.8 --

再融资指数 5,077.3 --

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.6%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

1230 美国实质所得 7月 持平 持平

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 负5.9 6.50

1300 美国整体资本流动(亿美元) 6月 净流入167 --

外资购买美国公债(亿美元) 净买入325 --

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.6% +0.5%

产能利用率 79.3% 79.2%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 37 35

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 +0.2% --

2300 韩国失业率 7月 3.1% --

(完)

--整理 兰秀娟; 审校 白云

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