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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 07:56 BJT

《汇市简讯》美元/坡元进一步逼近1.2500,但仍在波动区间内

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* 美元/坡元仍区间整理,但进一步逼近区间上限1.2500

* 美国零售销售强劲令推出第三轮量化宽松(QE3)的希望变得渺茫,美元/坡元获得支撑

* 7月零售销售较前月增长0.8%,高于预期的增加0.3%,推动美元/坡元急升至1.2484

* 美元/坡元在纽约时段收报1.2466,波动区间介于1.2445-1.2484

* 预料仍在1.2460-1.2500区间交投,关注坡元/马币(林吉特)和欧元/坡元走势.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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