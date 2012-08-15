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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:01 BJT

《中国报摘》--金融时报8月15日

* 头版头条:

--系列报导,"中国制造"遍布全球的同时,"中国创造"也显示出威力,科技正推动中国向创新型国家前行.

* 其他:

--北京银行(601169.SS)行长严晓燕接受采访称,利率市场化将使大型银行优势地位更加巩固.建议适当减免中小企业贷款业务的营业税,激发中小银行服务中小企业的积极性.

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)入选香港恒生指数的恒生A股行业龙头指数等多项指数.

--长三角地区产业机构调整持续加速,服务业增加值占国内生产总值(GDP)的比重达到47.6%,比一季度提高了1.2个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 张胜男; 审校 曾祥进

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