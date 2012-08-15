《独家新闻》美国参议员质疑电池商A123与中国万向集团的投资交易

路透华盛顿8月14日电---美国两位共和党参议员周二质疑电池制造商A123 SystemsAONE.O在与一家中国公司达成数亿美元的投资交易后,是否还应继续获得美国政府资金.

A123上周宣布,中国万向集团将向其投资4.5亿美元,帮助公司生存下去,进而有机会获得A123的控股权.

按照一项扩大美国电动车和混合动力车专用电池生产的计划,A123在2009年获得美国能源部2.49亿美元拨款.迄今为止,A123已收到其中约一半的资金.

中国企业对A123的投资立即招来共和党议员的公开反对,他们不满奥巴马政府容许将政府资金和敏感的国内技术转移到一个常被视为主要贸易竞争对手的国家.

共和党参议员John Thune和Chuck Grassley向能源部长朱棣文递交了一封信,对是否继续投资A123公司提出质疑,此为国会议员第一次正式追究A123与一家中国企业的合作事宜.

"数十亿美元美国纳税人的钱通过复兴法案流往外国公司,我们担心最近宣布的交易可能导致更多纳税人资金流往海外,"Thune和Grassley在信中写道.

他们质问能源部打算如何处理那些还没有给A123的资金,以及如果与万向集团的交易继续,A123是否还需要那些资金.

他们还问道,是否能保证美国政府支持的知识产权不会落到万向集团手中,以及生产岗位能否保留在美国境内.

奥巴马政府上周表示,拨给A123公司的资金不得用于海外工厂用途.

A123第二季亏损8,300万美元.其在7月曾表示,公司只剩下能维持五个月生计的现金量.(完)