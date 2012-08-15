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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:01 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月15日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    8/15      沪   新 华 龙   732399   不超过6,336       7.80         22.35     安信证券  8/20
    8/23      沪   渤海轮渡     --    不超过10,100        --           --     瑞信方正证券8/28
    8/28      深   煌 上 煌   002695   不超过3,098        --           --       国信证券  8/31
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  *8/16   深    顾地科技   (002694.SZ)   3,600          13.00        18.57     国信证券    
   --     深    泰格医药     --            --           37.88        44.05     中投证券   
   --     沪    龙宇燃油     --            --            6.50        17.11     华泰联合   
   --     深    长亮科技     --            --           20.00        29.85     招商证券  
   --     深    金卡股份     --            --           31.00        34.37     国金证券  
   --     深    华 鹏 飞     --            --            9.50        23.75     恒泰证券  8/16

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 林高丽

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