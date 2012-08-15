《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
**上海证券报**
--中国国家发改委近日下发通知,再次强调推进煤矿企业兼并重组,并督促尚未出台工作方案的省(自治区),要加快出台兼并重组工作方案和配套措施;通知提出,2012年全国煤炭产量将控制在36.5亿吨.
--商务部公告称,决定附加限制性条件批准沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)收购纽海控股33.6%股权交易,同时商务部经审查后认为,沃尔玛通过收购纽海控股33.6%股权,取得对1号店网上直销业务的限制性控制权,因此将主要从商品销售渠道、网络服务、增值电信业务运营三方面加以限制.
**人民日报**
--近期,一起特大跨国银行卡诈骗案告破.警方在八省市开展"银行卡1号"专案收网行动.仅绍兴警方便抓获各类涉案人员146人,捣毁窝点24个,缴获银行卡1,955张、电脑100多台、汽车12辆、手机500余部、手枪1支,涉案的非法资金达10余亿元人民币.
**第一财经日报**
--消息人士表示,国家发改委相关司局会同有关协会正在酝酿电煤价格并轨方案,方案提出,电煤定价向长协方式转变,实现煤炭价格完全市场化.
--一位接近中国央行的知情人士透露,在二级市场买卖国债,可能成为央行今后投放基础货币的一个重要渠道.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即