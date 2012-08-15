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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月15日

**上海证券报**

--中国国家发改委近日下发通知,再次强调推进煤矿企业兼并重组,并督促尚未出台工作方案的省(自治区),要加快出台兼并重组工作方案和配套措施;通知提出,2012年全国煤炭产量将控制在36.5亿吨.

--商务部公告称,决定附加限制性条件批准沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)收购纽海控股33.6%股权交易,同时商务部经审查后认为,沃尔玛通过收购纽海控股33.6%股权,取得对1号店网上直销业务的限制性控制权,因此将主要从商品销售渠道、网络服务、增值电信业务运营三方面加以限制.

**人民日报**

--近期,一起特大跨国银行卡诈骗案告破.警方在八省市开展"银行卡1号"专案收网行动.仅绍兴警方便抓获各类涉案人员146人,捣毁窝点24个,缴获银行卡1,955张、电脑100多台、汽车12辆、手机500余部、手枪1支,涉案的非法资金达10余亿元人民币.

**第一财经日报**

--消息人士表示,国家发改委相关司局会同有关协会正在酝酿电煤价格并轨方案,方案提出,电煤定价向长协方式转变,实现煤炭价格完全市场化.

--一位接近中国央行的知情人士透露,在二级市场买卖国债,可能成为央行今后投放基础货币的一个重要渠道.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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