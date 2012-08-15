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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:31 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月15日-8月22日

路透8月15日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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8/15 加拿大 34亿加元 2017年9月1日到期的五年期债券

8/15 0120 日本 一年期贴现国库券

8/16 西班牙 取消发债

8/16 英国 15亿英镑 票息4.5%,2034年到期公债

8/16 0120 日本 三个月期贴现国库券

8/17 英国 国库券

8/20 1530 美国 13周和26周期国库券

8/21 西班牙 12个月和18个月期国库券

8/21 英国 票息0.125%,2029年到期的通胀保值公债

8/21 0130 日本 五年期公债

8/21 1530 美国 四周期和52周期国库券

8/22 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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