〔中港个股〕中信证券否认海外投资巨亏等传言,股价连续两日表现低迷

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透上海8月15日电---本周以来,中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)股市表现低迷,并引发众多猜测.公司周三发布澄清公告称,海外投资巨亏、高管出事、公司裁员减薪及里昂证券(CLSA)员工大规模流失等消息均与实际不符.
"对于此类不实信息,公司深表遗憾,并不排除采取进一步措施维护公司及投资者权益的可能."中信证券表示.
周一A股市场券商板块整体大幅下挫.其中,中信证券和海通证券(600837.SS)(6837.HK)等盘中一度逼近跌停,而两家公司H股亦未能幸免,分别下跌7.3%和4.4%.周二中信证券A股股价继续下跌1.64%至10.81元人民币,过去一个月累计下跌11.11%.
中信证券此前表示,拟以12.52亿美元收购法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)旗下里昂证券,收购将分两步完成.[ID:nSB1679730](完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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