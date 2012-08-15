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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:17 BJT

〔中国新债〕铁道部下周二发行200亿元固息债,含10年及15年--IFR

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导,据三位消息人士透露，铁道部计划于下周二（8月21日）招标发行本年度第4期总额200亿元人民币（42.3亿美元）双品种固息企业债券。

本期铁道债将分为10年期和15年期两个品种，发行量各半。

据悉，国泰君安将担任是次交易牵头主承销商，国开证券、中银国际证券、安信证券、平安证券和中德证券担任联席主承销商。

本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。

自1995年起，截至本期债券发行前，中国铁路建设债券共发行5537亿元，已兑付167亿元，尚未到期5370亿元。

铁道部此前于7月31日以4.60%和4.75%的中标利率发行220亿元10年期和50亿元15年期铁道债。(完)

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--整理 曾祥进; 审校 林高丽

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