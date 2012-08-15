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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:17 BJT

〔日本股市〕盘初小涨,因日圆走软提振出口股

路透东京8月15日电---日股日经指数周三盘初小幅上涨,受出口股扬升推动,此前美国零售销售和德国经济成长数据强于预期,令日圆兑美元和欧元走软.

日经指数.N225盘初上涨0.3%,至8,955.07点,略低于200日移动均线8,959.96.东证股价指数.TOPX升0.2%,至750.76点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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