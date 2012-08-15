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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:21 BJT

〔中国新债〕中石油集团下周五招标发行200亿元中票,期限六年--IFR

路透8月15日电---据汤森路透旗下IFR报导,据两位消息人士透露，中国石油天然气集团计划于8月24日再次发行总额200亿元人民币（31.4亿美元）中期票据。

据悉，本期票据期限6年，具体发行方式（公开招标／簿记建档）还未最终确定。中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和中信银行(601998.SS)(0998.HK)担任联席主承销商，票据和发行人同为AAA级信用评级。

这将是中石油本年度发行的第四期中票，此前在8月10日，公司曾以4.26%的票息招标发行200亿元人民币4年期中期票据。(完)

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--整理 曾祥进; 审校 林高丽

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