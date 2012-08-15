〔金砖国家〕8月14日股汇市收盘纵览

路透8月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月14日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.48%,报977.25点.

中国股市:沪综指周二缩量反弹收升,市场羸弱情绪下各板块走势现分歧,其中券商和保险股在前日大跌基础上续跌,但银行、房地产及煤炭石油等权重板块则在护盘资金支持下略涨.沪综指.SSEC收报2,142.525点,升6.447点或0.3%.前日收挫1.5%创近一个月最大单日跌幅.今日上海A股成交额595亿元人民币,上日为630亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,为三个交易日里首见,受助于中国移动和其它防御股的强劲表现,在德国公布优于预期的经济数据后,午盘涨势加速.恒生指数.HSI收高1.1%,至20,291.7点,涨势止步于周四高位20,300点.恒生国企指数.HSCE上涨1%,至9,915.4.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘稍涨至逾一个月新高.午盘人民币扭转早盘跌势,但依旧未脱近期6.35元-6.36元主要盘整区间.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,180点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4766元.[CNY/CN][ID:nSB1725226]

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印度股市:连续第二个交易日收高,ICICI Bank(ICBK.NS)和塔塔汽车(TAMO.NS)等对利率敏感的个股表现强势,带动大盘上涨.之前印度公布的7月通胀率增幅小于预期,提升了央行进一步放宽货币政策的希望.指标BSE指数.BSESN收涨0.54%,至17,728.20点,触及3月14日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL4E8JE3PL]

印度汇市:收跌至逾一周最低,因该国7月核心通胀率增幅料大于预期,打击了降息的预期.而贸易逆差扩大,也突显出卢比面临的困难.印度卢比兑美元INR=D2收报55.65/66,上日收报55.34/35;盘中曾跌至55.7850的日低,为8月3日以来最低.[INR/][ID:nL4E8JE42U]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,441.540点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.83%至780.47点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.06%至31.8350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.23%,报39.2405.

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巴西股市:收跌,因企业获利令投资者失望.巴西航空公司Gol Linhas Aereas(GOLL4.SA)(GOL.N)暴跌12.8%,因该公司周一宣布预计全年出现经营亏损,之前公布的季度获利亦出现巨额净亏,受燃料成本和雷亚尔走软等因素影响.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.76%,至58,082.92点,盘中走势振荡.[ID:nL2E8JEDA6]

巴西汇市:拉美货币周二收低,因之前美国公布的经济数据表现强劲,令投资者对美国联邦储备理事会(Fed,美联储)是否会推出刺激政策产生疑虑.美联储的刺激政策通常会刺激美元流入新兴市场.当地市场收盘时,雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.26%,至2.026.[ID:nL2E8JECJ0]

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南非股市:指标股指录得17年历史以来的最高收位,因美国公布的经济数据好于预期,提振Tiger Brands (TBSJ.J)等食品生产商和零售商类股上涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.47%,至31,340.64点,创下纪录收盘高位.综合指数.JALSH收升0.41%至35,564.34点,稍低于上周创下的纪录高位.[.J][ID:nL6E8JE912]

南非汇市:南非兰特兑美元周二在交投清淡中持稳,截至1655GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.1685,较周一收盘价几无变动.[ZAR/][ID:nL6E8JEBFX](完)