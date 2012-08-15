《新兴市场重要经济事件预告》--8月15日-8月22日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月15日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730).
8月16日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200).
8月17日(五)
暂无重要经济事件.
8月18日(六)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在第七届国际公共政策和管理年会上发表演讲(0900).
8月19日(日)
新德里--在印度外汇协会(Forex Association of India)举办的"印度的成长:全球危机后的卢比影响力"会议上,印度央行副总裁Subir Gokarn发表演讲(0400).
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
8月22日(三)
日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员国.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即