《全球重要经济事件一览表》--8月15日-8月22日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月15日(三)
伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).
里斯本--葡萄牙央行发表官方公报.
8月16日(四)
北达科他州迈诺特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(0545).
8月17日(五)
北达科他州威利斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在威利斯顿商会举行的一次活动上就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
悉尼--澳洲央行发表8月7日货币政策会议纪录.
苏黎世--瑞士央行发布2012年8月统计月报和银行业统计月报(0700).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威外交代表发表演讲(1300).
安大略省金斯顿--加拿大央行副总裁Agathe Cote在加拿大商业经济协会(Canadian Association for Business Economics)发表演讲(1645).
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在拉丁美洲商会和世界事务委员会(World Affairs Council)发表演讲,题为"美国经济前景及对拉丁美洲的影响".
8月22日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月31日至8月1日会议纪录(1800).
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
瑞士日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员.
华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)投票表决一个重要的创业企业扶助法(JOBS)规则,该法规取消了对私募证券发行进行一般性劝诱(General Solicitation)的禁令.
多伦多--加拿大央行总裁卡尼在加拿大汽车工人工会(Canadian Auto Workers)举办的一个活动上发表演讲(1445).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即