〔企业并购〕凯雷投资集团就收购Getty Images接近达成协议--消息

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约8月14日电---两位熟悉情况的消息人士称,私募股权投资公司凯雷投资集团(CG.O)就从Hellman & Friedman手中收购Getty Images接近达成协议,最早可能将于周三宣布这项交易.
消息人士称,在对Getty Images的拍卖过程中,凯雷投资集团已战胜了包括CVC Capital Partners在内的其他私募股权竞购方.Getty Images是最大的股票照片、视频和其他数码内容提供商.
交易金额周二还尚不得而知,但消息人士此前称,Getty Images价值可能超过35亿美元.
有人警告称,最终细节仍在磋商,最终不一定将达成协议.
消息人士要求匿名,因为这件事还没有公开.凯雷投资集团拒绝发表评论,目前还联系不到Hellman & Friedman进行置评.
周一凯雷投资集团收低0.20%,至24.93美元.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。