〔企业并购〕凯雷投资集团就收购Getty Images接近达成协议--消息

路透纽约8月14日电---两位熟悉情况的消息人士称,私募股权投资公司凯雷投资集团(CG.O)就从Hellman & Friedman手中收购Getty Images接近达成协议,最早可能将于周三宣布这项交易.

消息人士称,在对Getty Images的拍卖过程中,凯雷投资集团已战胜了包括CVC Capital Partners在内的其他私募股权竞购方.Getty Images是最大的股票照片、视频和其他数码内容提供商.

交易金额周二还尚不得而知,但消息人士此前称,Getty Images价值可能超过35亿美元.

有人警告称,最终细节仍在磋商,最终不一定将达成协议.

消息人士要求匿名,因为这件事还没有公开.凯雷投资集团拒绝发表评论,目前还联系不到Hellman & Friedman进行置评.

周一凯雷投资集团收低0.20%,至24.93美元.(完)