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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:31 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部300亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.89%
  中国铝业公司50亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和民生银行主承
  绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  中科英华(600110.SS)1.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
  二重重装601268.SS5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
  中国建材(3323.HK)40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),交通银行和浦发银行主承
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  二、新债上市:

  无
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  三、缴款: 

  衡阳城投18亿元七年期固息债1280228,票面利率7.06%
  财政部代发216亿元三年期固息地方债129107,票面利率2.98%
  上海电气集团30亿元一年期短融
  安徽水利(600502.SS)1亿元一年期短融
  宁夏建材(600449.SS)9亿元五年期中票
  国家电网100亿元三年期中票
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  四、还本付息:

  广东核电集团30亿元一年期短融1181358到期兑付,票面利率5.60%
  安徽投资集团10亿元10年期固息债068036付息,票面利率4.10%
  金晶科技(600586.SS)4亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182219付息,基本利差3.70%
  青岛前湾集装箱公司2亿元三年期中票1182220付息,票面利率6.01%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国7月外汇占款出现年内第二次月度减少.而1-7月400多亿元的外汇占款月均数值仅为
去年月均增数的约二成,显示其趋势性下降态势已较为明显,这将对继续下调存款准备金率的
市场预期形成新的支撑.[ID:nSB1725126]

  --面对中国刚刚出炉7月份仍显惨淡的经济数据,全国政协经济委员会副主任郑新立接受路
透专访时指出,尚未有迹象显示中国经济的拐点会在三季度出现,如果稳增长的政策不加力,
中国全年GDP增长7.5%都会有压力.[ID:nSB1722412]
 
  --中信证券(600030.SS)(6030.HK)发布澄清公告称,网上传播的该公司"海外投资巨亏"、
"高管出事"、"公司裁员减薪"、"里昂证券员工大规模流失"传闻均与实际情况不符. 

  --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/冉莹; 审校 边竞/康熙泽

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