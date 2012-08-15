《中国债券市场每日交易备忘》--8月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.89% 中国铝业公司50亿元一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和民生银行主承 绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 中科英华( 600110.SS )1.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 二重重装601268.SS5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 中国建材( 3323.HK )40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),交通银行和浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 衡阳城投18亿元七年期固息债1280228,票面利率7.06% 财政部代发216亿元三年期固息地方债129107,票面利率2.98% 上海电气集团30亿元一年期短融 安徽水利( 600502.SS )1亿元一年期短融 宁夏建材( 600449.SS )9亿元五年期中票 国家电网100亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 广东核电集团30亿元一年期短融1181358到期兑付,票面利率5.60% 安徽投资集团10亿元10年期固息债068036付息,票面利率4.10% 金晶科技( 600586.SS )4亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182219付息,基本利差3.70% 青岛前湾集装箱公司2亿元三年期中票1182220付息,票面利率6.01% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国7月外汇占款出现年内第二次月度减少.而1-7月400多亿元的外汇占款月均数值仅为 去年月均增数的约二成,显示其趋势性下降态势已较为明显,这将对继续下调存款准备金率的 市场预期形成新的支撑.[ID:nSB1725126] --面对中国刚刚出炉7月份仍显惨淡的经济数据,全国政协经济委员会副主任郑新立接受路 透专访时指出,尚未有迹象显示中国经济的拐点会在三季度出现,如果稳增长的政策不加力, 中国全年GDP增长7.5%都会有压力.[ID:nSB1722412] --中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )发布澄清公告称,网上传播的该公司"海外投资巨亏"、 "高管出事"、"公司裁员减薪"、"里昂证券员工大规模流失"传闻均与实际情况不符. --国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/冉莹; 审校 边竞/康熙泽