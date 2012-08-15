〔中股业绩〕浦发银行上半年净利171.93亿元,同比增长33.49%

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京8月15日电---上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周三发布中报显示,上半年实现净利171.93亿元人民币,同比增长33.49%,每股收益0.922元.
上半年该行实现营业收入400.02亿元,同比增长25.54%.
中报显示,上半年末该行资本充足率为12.21%,核心资本充足率为8.90%,较去年末分别下降0.49个和0.30个百分点;不良贷款比例为0.53%,较去年末略增0.09个百分点.
中报解释称,受地域经济影响,公司2012上半年度新增不良贷款主要集中在温州和杭州地区,其他地区的贷款质量基本保持稳定.针对温州和杭州地区2012年上半年度增加的信用风险,公司在计提贷款准备金时已经予以考虑.
浦发银行周二收报7.80元,过去一个月累计微涨0.91%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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