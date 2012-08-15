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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 11:16 BJT

刘翔希望重回赛场--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月14日电---新华社周二报导称，前奥运冠军刘翔希望重返赛场。

刘翔上周在伦敦奥运会男子110米栏预赛中因跟腱损伤摔倒，黯然告别奥运会赛场，随后在伦敦接受了手术。

新华社援引刘翔在回国后的说法报导称：“（情况）都不错啊，不就是多了条疤么。”

“目前主要是术后的康复和恢复，因为现在还不能动，所以主要还是静养。”他称大约两个月后可能可以开始慢跑。

当被问及是否想再回赛场时，刘翔说：“当然，当然想！”

这也是刘翔的奥运之梦连续第二次破碎。此前，他曾在北京奥运会上退赛。

刘翔的教练孙海平表示，刘翔何时能重回赛场，完全取决于他的康复情况。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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