〔中国货币市场〕资金骤紧促隔夜及14天回购利率上扬,关注明日逆回购

路透上海8月15日电---中国银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘明显上行,市场间资金筹借难度自昨日下午起骤然倍增.今日央行仍允许公开一级交易商上报正逆回购需求,但新增了14天逆回购品种,引起市场关注.

交易员表示,此前资金面维持紧平衡,需求集中在隔夜品种.今日资金的趋紧延伸至其他期限,而市况与大型银行不出钱,甚至借钱不无关系.此外,本周大量新债缴款、部分税款缴纳截止日,亦是诱因.

上海一银行交易员指出,四大行中个别银行持续存在资金缺口,增添资金面的压力.而后续资金利率是否会持续上涨,则取决于央行逆回购操作力度.

"四大行全在借,是否持续看明天的逆回购量.如果(逆回购)放量能好不少,但今天怎么过就是个问题了."北京一银行交易员表示.

值得注意的是,此前七天与14天期回购利率倒挂的现象今日终出现逆转.华南一银行交易员认为,央行明日如果进行14天期逆回购,利率定位不可能低于七天期品种,从而支撑了二级市场同期限资金价格.同时,资金面本身的紧张也是该期限利率上行的原因.

此外,市场人士认为,今日存款准备金清算退缴的可能性较大,也能舒缓压力.

央行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,且逆回购还新增了14天品种,此或意味着该期限逆回购时隔六周后将重现公开市场,除了反映机构的资金需求外,预计还会一定程度上压制机构对央行下调存款准备金率的预期.[CN/MMTCN]

但中国7月外汇占款出现年内第二次月度减少,亦再度增强了部分投资者的降准预期.不过上海一券商分析师认为,目前资金均盘踞在金融体系内,难以传导至实体经济.即便降准,对解决经济失衡的效果亦有限.

中国1-7月400多亿元的外汇占款月均数值仅为去年月均增数的约二成,显示其趋势性下降态势已较为明显.[ID:nSB1725126]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1052 2.6908 41.44 89.24

七天CN7DRP=CFXS 3.3932 3.3531 4.01 53.86

14天CN14DRP=CFXS 3.6300 3.2794 35.06 11.76

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0961 2.6902 40.59 8.90

七天CHICNY7D=CFXS 0.0000 3.4039 -340.39 0.00

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