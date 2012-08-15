〔中国个股〕中集集团公布首份B股转H股方案,将以介绍方式在港上市(更新版)

(新增细节)

* 中集集团拟将其全部B股变更为H股,并以介绍方式赴港上市

* 若最终实施,将成首家A+B转A+H上市公司

* 公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权

路透香港/上海8月15日电---中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(000039.SZ)200039.SZ周三公告称,拟将其全部B股变更为H股,并以介绍方式在香港上市,如若最终实施,中集集团将成首家A+B转A+H上市公司.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,中集集团拟申请其已发行的14.30亿股境内上市外资股(B股)转换上市地,以介绍方式到香港联交所主板上市及挂牌交易,之后将变更为境外上市外资股(H股).

中集集团本次不发行新股,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,其中招商局国际、COSCO及其关联企业Long Honour承诺放弃行使现金选择权.

招商局国际为中集集团的单一最大股东,持有约6.8亿股B股,相当于中集集团全部已发行股本25.54%.

本次方案中B股投资者可选择中集B股在香港联交所挂牌前,行使现金选择权将其持有的全部或部分B股转让给提供现金选择权的第三方,也可选择继续持有并保留至股票在香港联交所挂牌上市.

行使现金选择权的B股股东,可就其有效申报的每一股中集集团之股份,在现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方支付的、按照公司B股股票停牌前一日(7月13日)收盘价9.36港元/股的基础上溢价5%确定的9.83港元/股.

公司指出,虽然公司的B股发行流通量多于A股,但B股交易一直处于极度不活跃状态,其成交额、成交量、换手率等指标远低于公司A股数据;市场上的流通股份交易不活跃,将直接导致市场的估值作用、资源导向作用等难以正常发挥作用.

通过实施本方案后实现在香港上市流通,有利于提升公司的知名度,推进公司的国际化进程,同时境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利于公司参与境外资本运作.

中集自7月16日起开始停牌.B股停牌前收报9.36港元,其A股则报13.1元人民币.(完)

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