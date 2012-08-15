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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 09:12 BJT

〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第三周下降,因进口减少

路透8月14日电---路透调查显示,上周美国原油库存料连续第三周减少,因进口下降.

12位受访分析师的平均预估显示,8月10日止当周原油库存料下降170万桶.所有分析师均预测原油库存减少.

Price Futures Group分析师Phil Flynn称,"上周原油库存减少是因为墨西哥湾的天气状况导致对美国海湾沿岸的进口可能被推迟."

上周汽油库存预计减少150万桶,因炼厂产能利用率下降.

包括柴油和取暖油的馏分油库存料下降20万桶.

炼厂产能利用率料较此前一周的92.6%下降0.3个百分点.

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布一周石油库存报告.(完)

--编译 吴云凌;审校 于春红

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