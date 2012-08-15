〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第三周下降,因进口减少

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透8月14日电---路透调查显示,上周美国原油库存料连续第三周减少,因进口下降.
12位受访分析师的平均预估显示,8月10日止当周原油库存料下降170万桶.所有分析师均预测原油库存减少.
Price Futures Group分析师Phil Flynn称,"上周原油库存减少是因为墨西哥湾的天气状况导致对美国海湾沿岸的进口可能被推迟."
上周汽油库存预计减少150万桶,因炼厂产能利用率下降.
包括柴油和取暖油的馏分油库存料下降20万桶.
炼厂产能利用率料较此前一周的92.6%下降0.3个百分点.
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布一周石油库存报告.(完)
--编译 吴云凌;审校 于春红
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
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